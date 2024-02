Rafa Pérez recibió el Congo de Oro al Mérito por su trayectoria musical

El músico, luego de su gran actuación en el Festival que se realizó en par vial de la carrera 50, donde interpretó sus éxitos como ‘Mi Novia Mujer’, ‘La Tumba Catre’, ‘La Rebuscona’ y ‘Dele que Dele’, esta última declarada como la canción del Carnaval, recibió el reconocimiento en manos de la gerente del Carnaval SA, Sandra Gómez Molina.

“Gracias a Carnaval, gracias a mi gente linda de Barranquilla porque esto es para ustedes y por ustedes. Me siento orgulloso de representar mi música vallenata. Gracias mi gente linda, los llevo en mi corazón”, dijo el ex integrante del ex integrante de Grupo Kvrass.