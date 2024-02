Gabriela Viloria, un puente intercultural en el Carnaval de Barranquilla

“Desde hace cuatro años empecé a viajar seguido al Carnaval. Viví la noche de Guacherna y ahí creció mi amor por él. Yo dije: ‘Quiero ser la soberana y la reina Internacional del Carnaval gay de Barranquilla’”.

Gabi también resaltó que gracias a un amigo fue que pudo hacer contacto con la Corporación Autónoma del Carnaval Gay en 2022. Ese año conoció a Jairo Polo, momento en que se atrevió a decirle: “Padre, deseo ser la reina internacional el año que usted decida”.

Aunque tiene a Países Bajos como su lugar de residencia, Gabriela asegura que “no hay nada como el calor de Barranquilla” y que no cambia “el cariño y la alegría del barranquillero”. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, pues siendo de Venezuela lee y escucha comentarios negativos todo el tiempo.

“Yo siempre he dicho que uno no puede generalizar. El Carnaval habla de inclusión y la inclusión también tiene que ver mucho con el que tú siendo de otro país, si tú amas el Carnaval, puedas ser reina. Por eso yo represento, orgullosamente, a mi gente venezolana, porque me siento orgullosa y feliz de donde nací”, enfatizó.