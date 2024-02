El ballet de pinceles y colores que danza sobre la piel del Carnaval

– El impacto sobre la autoestima de las personas cuando realmente haces un trabajo de calidad es de lo mejor. Mis mujeres se sienten empoderadas, ver sus reacciones de un antes a un después es gratamente satisfactorio. Amo esto, y en igual magnitud me gusta este arte, me apasiona, me enorgullece – revela Brenda, quien comparte el mismo escenario vibrante del Carnaval.