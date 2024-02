Detrás del maquillaje: la fuerza cultural de Las Pilanderas en el Carnaval

Alfredo y Nicanor son hacedores de la tradición que quieren asegurar que la danza de Las Pilanderas no muera; por ello, han incluido a sus hijos y demás familiares en este camino cultural con el que buscan afianzar y proyectar las raíces del folclor baranoero.

Actualmente, la comparsa cuenta con varios niños como integrantes, quienes con el apoyo de sus padres, dedican horas de su tiempo libre para ensayar. Uno de ellos es Ever Llanos, quien desde que tenía 6 años decidió hacer parte de Las Pilanderas. “A mí me gusta bailar y todo el disfraz, no importa que me tenga que maquillar. (…) voy a bailar aquí siempre”, afirmó el niño de 9 años.