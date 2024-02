30 noches gozando al son del tambó

Así como durante 30 noches ha habido algunas que han servido para que Tambó saque ese deseo y esa terquedad para que nunca muera. Hay otras que son memorables y aún, a día de hoy, siguen emocionando a Lisandro y a todos aquellos que hacen parte de la fundación.

Precisamente una de esas que para aquellos que estuvieron ahí debió haber sido memorable. Fue la quinta noche. El homenajeado es un ícono. Un rey. El rey del millo, Pedro ‘Ramayá’ Beltrán. “Uno lo veía como una estrella inalcanzable. Pero el maestro, desde esa quinta versión, siempre estuvo en la Noche de Tambó, no ha faltado”.

Además, porque hubo dos grandes tamboreros que, cual combate de boxeo, deleitaron a los asistentes. En una esquina Fernando Mosquera y en la otra Encarnación Tovar, de los Gaiteros de Punta Brava.

“Empezaron a hacer un duelo esos dos. La gente dejó de bailar para verlos tocar. Fue algo increíble, que poco se ve”.

Entretanto, el músico e investigador Julio César Cassiani, quien también ha estado en Tambó desde sus inicios recuerda vívidamente lo que fue el homenaje a La Negra Grande de Colombia, Leonor González Mina, que no tenía muchas ganas de llegar a la rueda de cumbia.

Ella no quería venir porque estaba de duelo, pero al final lo hizo. Ella ni ensayó con nosotros, solo venía al homenaje y se sube a la tarima; entonces, cuando ella se sube, la gente está dando vueltas así, en la rueda. Y ella se queda así mirando y dice: ‘Dios mío, ¿qué es esto? Yo no me esperaba esto’. Y yo creo que de pronto no teníamos tanta gente como hoy. Y empezó a cantar, la gente le sacó pañuelos. Se enfermó ahí en la tarima de la emoción. Tuvimos que traer un médico. Después de eso nos quedó llamando para seguir viniendo”, dijo Cassiani.