“Mi relación con Barranquilla es demasiado fuerte y profunda”: Carlos Vives

Trabajar con ella, conocerla un poquito más cerca viéndola ya en estos tiempos y no en esos primeros años cuando nos conocimos que andaba ella con sus discos debajo del brazo buscando una oportunidad, sino verla en su trabajo, en su disciplina, incluso en cosas que vivimos juntos no tan gratas. Si yo la valoraba como artista, que la vi crecer, verla en la vida fue algo que me marcó. Me llenó el corazón y empecé a escribir esa historia y fue a partir de un millo, que es un instrumento misterioso que tiene que ver con el sonido barranquillero y lo gráfico de las cumbias de soledad y la cultura millera de toda la región.