“Ser costeño es una diversidad de sabores que nos hacen únicos”: Carlos Vives

Yo creo que es un rasgo muy fuerte nacer en la costa Caribe colombiana. Yo pude haber sido un costeño que llegó a Bogotá muy joven y que pudo haber cambiado muchas cosas. Pero a mí me pasó algo que me marcó y fue esa separación de mis papás, eso hizo que me aferrara mucho a mi papá y a su mundo. Mi viejo fue un médico en Santa Marta que vivió muy de cerca a todo lo que somos los costeños. Tuve una conexión con él, con el pueblo y me dejó una gran herencia que es mi banda a la que llamé La Provincia, porque con el tiempo descubrí que toda esa gente que yo amaba, que mi papá me enseñó a querer, eran sus amigos que habían llegado de las diferentes provincias. Entonces yo adoré a toda esa gente que me que me enseñó a cantar, que llevaron juglares a la casa, que me enseñaban boleros, ellos vivían un Caribe muy diverso.