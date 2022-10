‘Candé’ Almeida, 69 años de pura cocina de tradición

“Candelaria siempre trabajó en mi casa, y recuerdo pasar mi infancia disfrutando de su comida, y no solo yo, sino que cuando crecí, me casé y tuve hijos me hacía tanta falta que me la llevé conmigo y de hecho para mis hijos ella también es su madre”.

Wilberto Hernández es el chef que gerencia la cocina del restaurante y a través de su trabajo busca mantener la tradición cartagenera en la preparación de los alimentos.

“Las cocinas más famosas en el mundo son sin duda las europeas; sin embargo, cuando decidimos apostarle a mostrar lo de nuestra región no solo lo ponemos como una propuesta comercial, sino como un espacio ideal para evidenciar las necesidades de visibilizar nuestros sabores”.

Finalmente, Carlos Zamora Almeida, uno de los hijo de ‘Candé’, se refirió a su madre diciendo que a ella le debe todo lo que sabe y que lo más importante es que le enseñó el valor de la honradez.

“Actualmente, yo trabajo en el restaurante que lleva el nombre de mi madre y gracias a todo el esfuerzo y la honradez con la que mi madre me crió he alcanzado ser la persona de mayor confianza; sin embargo, para mí es un orgullo permanente saber que este lugar rinde tributo a la cocina de mi madre”.