¿Plagio o inspiración? Polémica por la nueva canción de Shakira con Bizarrap

No paran las reacciones de la canción de Shakira junto a Bizarrap, la cual se ha convertido en un verdadero éxito en tan pocas horas de ser lanzada. El tema, que es un desahogo en contra de su expareja, Gerard Piqué, ya lleva más de 27 millones de reproducciones en YouTube y podría imponer una marca histórica en plataformas de streaming.

Sin embargo, tras la gran divulgación alcanzada por la canción, apareció la artista venezolana Briella con una solicitud para sus seguidores: comparar la session de Bizarrap con su canción Solo tú, lanzada hace seis meses, en junio de 2022.

La canción de la venezolana tiene poco más de un millón de views en su canal, que cuenta con unos 107.000 seguidores y el de la barranquillera suma más de 40 millones de suscriptores en YouTube.

La comparación por la que Briella pregunta en su canción es específicamente en el estribillo, donde ella menciona:

"Solo túúúú, me tienes tan pegada a ti como un bubbaloo

pa'entrar en mi cuarto tienes la solicitud

porque solo túúúú, me tienes tan pegada a ti como un bubbaloo".

Lea También: Canción de Shakira con BZRP rompe récords: 27 millones de vistas en 14 horas

"Estoy en shock, estoy temblando, no sé qué hacer", dijo la artista venezolana. Añadió que tiene la bandeja de mensajes colapsada: "La canción es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie... Pero no sé qué hacer, es muy parecida", dijo a través de un video.

Sin embargo, la comparación no va en la letra sino en el estilo de interpretar, pues es similar al aullido que utiliza la barranquillera en uno de sus más grandes éxitos: Loba.

No obstante, algunos señalan que el estribillo de Shakira tiene que ver con la canción Loba y otros temas que ha sacado la artista.

Vale mencionar que a Shakira ya la habían acusado de plagio en 2010 cuando lanzó su tema Loca. En su momento, el dominicano Ramón Arias Vásquez fue quien la acusó e incluso tuvo que llevar el caso a los tribunales de Estados Unidos, donde se comprobó que tanto la letra como la melodía eran de su autoría. La barranquillera perdió una demanda millonaria y tuvo que ceder parte de los derechos de la canción.