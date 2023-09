Canal 1 aclara que caso de Nanis Ochoa fue por promoción tema de Danny Marín

En su momento se especuló con su renuncia, e incluso publicaciones en redes del Canal 1 así lo informaron.

En un comunicado expedido este jueves, Canal 1 “se permite informar que ha revisado el caso y considera necesario explicar, rectificar y aclarar lo sucedido a las audiencias: Nanis Ochoa no ha renunciado, y detrás de esto hay una campaña de expectativa para un nuevo lanzamiento del cantante Danny Marín. Las personas que estuvieron detrás de esta estrategia no calcularon el impacto que esta tendría, ni lo ofensivo que resultaría por las situaciones de acoso que las mujeres viven día a día en entornos laborales. Canal 1 está comprometido con contribuir a una mayor equidad de género en todos los espacios, y tomará los correctivos necesarios para que este tipo de situaciones no vuelvan a tener lugar en su parrilla de programación”.

En la comunicación se disculparon con su audiencia. “Canal 1 y el equipo de su programa Lo Sé Todo presentan excusas a sus audiencias. Lamentamos profundamente lo sucedido y compartimos la indignación de todos aquellos que nos han hecho llegar sus mensajes”.