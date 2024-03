“Cada paso que damos es un impulso para crear equidad de género”

El compromiso de la firma con la igualdad de género se ha visto reflejado en las constantes nominaciones recibidas; por ejemplo, han sido nominados por Chambers & Partners for Women in Law - Woman in Law Latin America 2018 en las categorías de Mejor Iniciativa en Diversidad de Género y Mejor Abogado del Año de Colombia.

Este último reconocimiento fue otorgado a Mirna Wilches, quien recientemente, en 2023, fue nominada como abogada laboral del año en los premios Legal 500 Colombia. También presentaron estrategias para incorporar a los jóvenes.