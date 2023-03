Brendan Fraser, el renacer de una estrella olvidada

El regreso de este memorable actor ha estado marcado por algunos premios que ha recibido por su actuación en The Whale. Fue elegido el Mejor Actor tanto por el Sindicato de Actores (SAG Awards), tanto como por la crítica cinematográfica (Critics Choice Awards).

Sin embargo, lo que ha resaltado han sido los discursos que ha dado Fraser al momento de recibir los galardones. Cuando recibió el Critics Choice Awards, casi entre lágrimas comentó: “Estaba totalmente perdido en el bosque y quizás debería haber dejado un rastro de migas de pan, pero me encontraste”, dijo Fraser desde el escenario, agradeciendo al director Darren Aronofsky.

“Para cualquier persona como Charlie, que lucha contra la obesidad, o para cualquiera que simplemente sienta que está en un mar oscuro: quiero que sepas que si alguna vez te has encontrado en momentos oscuros, si tú tienes la fuerza de ponerte en pie y dirigirte hacia la luz, te sucederán cosas buenas”, agregó el actor.

Por su parte, cuando ganó el SAG sostuvo: “Atesoraré esto, pero no más de lo que atesoré en su día mi carné del Sindicato de Actores, que me gané en 1991 y que solía llevar en mi billetera. Me hizo sentir pertenencia. Somos actores, todos queremos pertenecer a una tribu. Ahí descubrí que yo también pertenecía a esto. Si le hubieran dicho al chico de entonces que hoy estaría aquí, no lo habría creído”.