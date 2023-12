Berlín, un viaje al pasado al magistral ladrón de La Casa de Papel

Solo hay dos cosas que pueden convertir un día de perros en un día maravilloso: una es el amor y la otra, un botín millonario. Esos son los motores que mueven a Berlín, el peculiar ladrón que el mundo conoció en La Casa de Papel, en sus años dorados, cuando aún no tiene noción de su enfermedad ni está encerrado como una rata en la Fábrica de la Moneda.

Y precisamente estas dos motivaciones son las que el público podrá explorar del personaje interpretado magistralmente por Pedro Alonso en la nueva serie spin off que llega a Netflix este viernes.

En 8 episodios de 45 minutos aproximadamente, Berlín se dedica a preparar uno de sus robos más extraordinarios: hacer desaparecer 44 millones en joyas como si fuera un número de ilusionismo, y para ello cuenta con una de las tres bandas con las que ha robado en su vida.

Creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, para lograr conseguir esta serie se utilizaron unas 146 locaciones en Francia y España, así como 65 actores y unos 1400 extras, lo que denota la magnitud de esta producción.

Precisamente el grabar en Francia fue lo que más le impactó a Pedro Alonso con esta serie. “Rodar un mes de tu vida en París, en localizaciones donde has visto que han sido rodadas grandes películas de la historia, me parece alucinante. Bueno, todo lo que me ha pasado en París en los últimos días me parece alucinante (risas). Hay algo como que es una fantasía”.