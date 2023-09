Barranquijazz 2023, una fiesta con sonidos universales

Sobre el por qué artistas como Santiago Cruz, intérprete de Balada-Pop tienen cabida en Barranquijazz Festival, Minski señaló que se debe a su excelente calidad musical. Mencionó que en redes sociales han recibido muchos comentarios en los que se cuestiona su participación. Ante esto EL HERALDO le preguntó al respecto.

“Hemos recibido algunas críticas porque traemos a Santiago Cruz, porque no es del mundo jazzístico, pero en años anteriores también hemos incluidos artistas de otros géneros y lo único que puedo decir es que mientras tengan un buen nivel musical, se les pueden abrir espacios como estos. Santiago vendrá con un formato medio jazzístico, una propuesta muy íntima para el público barranquillero. Intentamos contactar también a artistas como Natalia Lafourcade, pero por temas de agenda no se pudo y pensamos que Santiago tiene su público en la ciudad y porque tiene un gran nivel, no es un relleno en nuestra cartelera”.

Agregó que acaba de venir de Holanda, donde eventos especializados en Jazz también se nutren de sonidos africanos y del Rock.