Barbie rompe récords en primer día de estreno en Colombia

El 20 de julio 455,737 espectadores fueron a las diferentes salas de todo el país a ver la película protagonizada por Margot Robbie y dirigida por Greta Gerwig, marcando un precedente nunca antes visto y superando a cintas como Avengers: End Game, Super Mario Bros, Spiderman No way Home, Fate of the Furious, Fast 7, Avatar: The Way of Water.

En ese sentido, la película Barbie se convirtió en récord de apertura de la historia de Colombia, la mejor película en el día de apertura de este año 2023, el mejor día de apertura después de la pandemia y por último el mejor día de apertura de una película de Warner Bros. en Colombia.