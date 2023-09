‘Barbie’ llega a las pantallas libanesas tras un polémico intento de censura

En un céntrico cine beirutí, decenas de jóvenes, muchas de ellas vestidas de rosa o con prendas con el logotipo de la famosa muñeca de Mattel, aguardan desde un buen rato antes de que comience la sesión, pese a que todas las entradas fueron vendidas con antelación.

"Es un sueño de la infancia yo creo que para todo el mundo, es muy emocionante esperar a 'Barbie' una semana después. Queremos saber qué es esto de lo que todo el mundo ha estado hablando", explicó a EFE Yasmina, una espectadora de 21 años.

"No soy una persona que se vista de rosa, pero hoy me he vestido de rosa (...) Me lo he puesto para sentirme joven de nuevo", agrega visiblemente animada junto a su amiga, también ataviada con un vestido fucsia.

Hace alrededor de un mes, el ministro libanés de Cultura, Mohamed Murtada, ordenó prohibir la proyección del filme al considerar que "promueve la homosexualidad", y que va en contra de los "valores morales" y familiares prevalentes en el Líbano.