Amalín de Hazbún crea a la Barbie carnavalera

Este vestido de Amalín cuenta con seis capas de tela y dos soportes internos, sin embargo, el tul y los detalles manuales son los protagonistas, en una base de color azul marino y los detalles de una cola de sirena que terminan en corset de lentejuelas, dándole vida al vestido.

Este viajará a España y será subastado en el marco de la convención de coleccionista de Babie en ese país, la cual es organizada por las Spanish Doll Convention, SDC, y el dinero recaudado irá para los niños que padecen de cáncer por medio de la Fundación Aladina.

“Esto es lo más lindo de todo que al final la moda vuelve a tener un sentido social en el que el dinero que se recaude en esta subasta será donado a niños con cáncer”, mencionó Judy.

Finalmente, Amalín dijo: “A mí siempre me ha gustado ayudar, y saber que un vestido mío no solo va a lucir bonito, sino que también ayudará a otros. Eso me llena de orgullo”.