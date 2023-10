Baranoa y Campeche se deleitan con su chicharrón y almojábana

“Me ha parecido bastante bueno, puesto que a las personas las apoyan a hacer sus emprendimientos y los productos son autóctonos, como me he fijado, y les recomiendo que vengan y apoyemos. Me ha parecido muy bueno y me enteré por medio de una circular por las redes sociales”, dijo el hombre.

Asimismo, dijo que quedó fascinado con la almojábana y la arepa de huevo. “Los felicito, porque realmente eso es lo que necesitamos, apoyar al campesino y que sigamos adelante”.

Por su parte Jesús Ortega Escobar, organizador del evento, explicó que esta quinta edición “ya ha ido creciendo. Queremos invitar a todos los hacedores de almojábanas de Colombia porque es un producto que se da en Huila, Cesar y más, por eso buscamos que el festival sea una fiesta de la almojábana”.