Babylon: el retrato de la llegada del cine sonoro

Uno de los nombres que resalta en esta cinta es el del mexicano Diego Calva, quien interpretará a Manuel ‘Manny’ Torres, un personaje que de a poco va dejando sus raíces para encajar en la industria hollywoodense.

“A mí me encanta pensar que la representación existe y es importantísimo. Para mí fue importante ver la carrera de otros mexicanos y latinos para inspirarme y soñar. Pero, Babylon no se centra en que los personajes son cliché. Cada personaje tiene un nivel de entereza, dignidad, adicción. Lo que pasa con Manuel, no es que me encante, sino que me gustó trabajarlo. En el momento en que Manuel deja de ser Manuel a llamarse Manny, se empieza a perder a sí mismo”, indicó el actor.