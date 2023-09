¡El gol de Rafael Santos Borré es gritado en los estaderos!

Así lo vivió Henry De la Hoz desde el popular establecimiento 'La Troja', quien llegó una hora antes al lugar para poder obtener un asiento que le permitiera empezar a disfrutar.

"Dicen que el que se va de Barranquilla pierde su silla y ya de aquí no me mueve nadie. El ambiente que se vive con la compañía de otros hinchas no es el mismo que uno estar solo en casa y menos si es con barranquilleros".

El ambiente se encendía con cada avance hacia el arco rival y en el minuto 23 del primer tiempo sonó el primer estallido de gol, pero para infortunio, pese a que Lucho Díaz envió el balón al fondo de la red, el gol fue anulado por fuera de lugar.