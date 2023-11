Artista colombiana con discapacidad visual, triunfa en Netflix

“Yo siento, percibo e identifico las pinturas con el olfato”. Con esa delicadeza la artista colombiana María del Carmen Torres define su manera de trabajar, porque valiéndose de todos sus sentidos logra balancear su discapacidad visual para crear obras de arte con una calidad excelsa.

La nacida en el departamento de Quindío, es dueña de un trazo magistral con el que logra plasmar sobre el lienzo, y a veces en esculturas, lo que sus desarrollados sentidos le permiten conocer del mundo exterior.

Y es precisamente gracias a la calidad de su trabajo que la plataforma de streaming Netflix comisionó a Torres una pintura basada en su más reciente producción: La luz que no puedes ver, que la protagoniza, justamente, una mujer con discapacidad visual. “Ellos primero me ayudaron a ver la serie con unas herramientas que tienen para personas con discapacidad visual y también me acomodaron el espacio, el tiempo para que lograra sensibilizarme con la serie. Y a partir de ahí me demoré más o menos unos 15 días”, dice la artista en su diálogo con EL HERALDO.