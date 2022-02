El ‘Río de tradiciones’ en el que se sumergen los artesanos

A sus 60 años, Milva Patricia Moreno le debe todo lo que sabe a las artesanías, el arte plástico y demás a su tío Carlos Geraldino (QEPD), de quien “aprendió todas las técnicas” que ejecuta para sus piezas artísticas. Ha trabajado haciendo carrozas para niños y grandes.

“Me gusta este arte porque es algo completamente tradicional en mi familia, todo lo que sé lo aprendí de mi tío Carlos. La verdad es que a mí me encanta el Carnaval, lo vivo y lo siento. Cuando lo estoy trabajando me gusta, me inspiro”, sostuvo Moreno, quien además lleva trabajando su bonita labor hace 16 años.

Ella tiene ubicado su taller en su casa en el barrio Montes, en Barranquilla. Su pieza artística para el evento de ‘Río de Tradiciones’ será ‘Cumbia de Millo’. En esta lleva laborando un mes y será una obra de arte estática. Manifiesta que por el lugar (Malecón del Río) “no se puede hacer una pieza con movimiento”, debido a que la “brisa no nos ayuda”.

No oculta que le hubiese gustado que fuese móvil.

Para su macrofigura utilizó materiales como “icopor, varillas, papel maché, pinturas, clavos, grapas, cartón industrial, tubos en hierro, madera, vinilos y lacas”.

Agrega que su pieza ‘Cumbia de Millo’ ha sido algo que “ha predominado en el Carnaval de Barranquilla, se refiere a los tambores y flores como las cayenas”.