Ángelo, hijo de Luly Bossa, había hablado de la muerte días antes de partir

"Las crisis respiratorias suceden en la madrugada y no había nadie, no había ambulancias, no había nada. Yo tuve que llamar a la Superintendencia de Salud, llamé a una vecina aquí que el hijo es médico, nadie me abrió", contó Luly Bossa.

Además, la actriz detalló los esfuerzos desesperados por salvar a su hijo, incluyendo la reanimación cardiopulmonar realizada mientras esperaban la llegada de la ayuda médica. A pesar de los intentos, Ángelo finalmente sucumbió a un paro cardíaco. “A veces Ángelo volvía, tenía pulso, y volvía y se me iba. No podían hacer nada, no le encontraban la vena” y finalmente “hizo un paro”, aseguró.

"Se lo llevaron, la ambulancia salió antes que yo, una vecina apareció y me dijo ‘venga, yo la llevo’. Llegué cinco minutos después y cuando el médico me vio me dijo ‘mire, no hay nada que hacer’”, concluyó la actriz.