Angela Bassett recibe un óscar en los Governors Awards

Glenn Close entregó el óscar honorífico a "la gran humanista" Carol Littleton, editora del filme 'E.T. The Extra-Terrestrial', de Steven Spielberg, y 'The Big Chill', tras destacar la importante labor de edición en el cine.

"Este es el momento más importante de mi carrera. Acepto este hermoso óscar como lo más destacado de mi trayectoria", aseguró Littleton.

Pero uno de los momentos más emotivos fue cuando los directores Ryan Coogler y Chloé Zhao entregaron a Satter el premio humanitario Jean Hersholt.

"Eres como una madre para todos estos artistas que has apoyado (...) No hay palabras para aliviar tu dolor, pero todos somos tus hijos y te amamos", dijo Zhao a la directiva, cuyo hijo Michael Latt, fue asesinado un mes atrás.

"Comparto este honor con Michael", dijo Satter después de invitar a todos los presentes a apoyar a los nuevos artistas "que cambiarán el futuro".

Los Governors Awards dieron inicio a las actividades de la Academia que celebrará la 96 edición de los Óscar el 10 de marzo de 2024 en el teatro Dolby de Los Ángeles, cuyos nominados se darán a conocer el 23 de enero.