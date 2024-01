Ana del Castillo causa polémica tras enviar mensaje a alias Pelomono

"Oye pelomono, manito, te mando un beso de parte de Ana del Castillo. I love you with all my heart. Conéctate conmigo telepáticamente", expresó.

Este saludo ha provocado diversas reacciones en las redes sociales, desde críticas contundentes hacia la cantante, acusándola de tener alguna relación con individuos de ese tipo, hasta sugerencias de que el saludo podría ser pagado y carecer de significado genuino.