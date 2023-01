Ana de Armas, ‘Argentina, 1985’ y Pinocchio, de Del Toro, nominados a BAFTA

En la categoría de animación, la cinta méxico-estadounidense ‘Pinocchio’ (‘PInocho’) de Del Toro competirá con ‘Marcel The Shell With Shoes On’, de Dean Fleisher Camp, ‘Puss In Boots: The Last Wishe’ (‘El gato con botas: El último deseo’), de Joel Crawford, y ‘Turning Red’ (‘Red’), de Domee Shi.

En cuanto a la intérprete hispanocubana, Ana de Armas, la nominación se debe a su elogiado papel de Marilyn Monroe en el biopic de la estrella de Hollywood, ‘Blonde’, del director australiano Andrew Dominik, un papel que ha situado a De Armas como una de las favoritas, según los críticos.