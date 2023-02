Amelia Puccini, un puente solidario entre Barranquilla y Bogotá

Su papel de madre fue el que acercó a Amelia Puccini Juliao a la Asociación Barranquillera de Caridad (ABC), de la cual hace cuatro años es su presidenta, liderando así procesos de formación académicos y alimenticios de niñas y jóvenes residentes de Bogotá.

Relacionado: El talento costeño presente en ‘El Club de los Graves’

Desde la capital de la República esta barranquillera de puro corazón, como se considera, ha tendido un puente de solidaridad entre la ‘Puerta de Oro de Colombia’ y la fría capital.

“Hace siete años me vinculé a la Asociación y me fui enamorando de su misión, especialmente por su sentir social”, sostuvo esta madre de dos hijas en su diálogo con EL HERALDO.

Su vinculación ocurrió debido a que su hija mayor, Gabriella, fue capitana infantil de la Asociación Cívica Barranquillera (ACIBA) y en una de sus actividades para promocionar el Carnaval en territorio bogotano, visitaron la sede de ABC.

“Me di cuenta de la misión de ABC y que nuestra esencia barranquillera va más allá de ese espíritu alegre que tenemos, que nos mueve a gestionar recursos para mejorar las condiciones de vida de otras personas, especialmente niñas y jóvenes”.

Puccini Juliao inicialmente fue voluntaria, luego vicepresidenta y en la actualidad lleva las riendas de ABC, labor que la mantiene feliz porque siente que contribuye a cerrar la brecha de pobreza en Colombia.

“Me vine a Bogotá a estudiar Biocomestología y Nutrición, luego me casé con César Mejía, con quien tuve dos hijas (Gabriella y Alejandra). Mi tía Patricia Recaman y una amiga Martha Zabaraín, que ya hacían parte de este voluntariado, me hablaron del proyecto y una vez lo conocí no pude desvincularme”.