Amanda Bynes, exestrella de Nickelodeon, regresa a una clínica psiquiátrica

Esta adicción hizo que abandonara el mundo de la interpretación actoral en la producción de Carta Blanca, a lo cual añadió que “Cometí un montón de errores, pero no me despidieron. Me marché, sin duda fue muy poco profesional por mi parte marcharme y dejarles tirados cuando se habían gastado tanto dinero en el set y el equipo de rodaje y todo lo demás”.

A propósito de esto, Bynes se ha encerrado en las drogas y en la soledad. Sus numerosos episodios hicieron que pasara a estar custodiada por su madre hasta el año pasado, motivo por el cual volvió a protagonizar alguna polémica que la ha llevado a su hospitalización.