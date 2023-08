Alina Lozano y Jim Velázquez también rompen sus lazos laborales

Situación que tampoco tuvo un final feliz, pues fueron los mismos actores quienes afirman que tampoco seguirán haciendo videos ni trabajando juntos. Incluso, la actriz Alina Lozano devolvió el anillo de compromiso que el joven de 23 años le había entregado.

"Este es nuestro comunicado oficial. No vamos a seguir haciendo contenidos, no vamos a seguir como ex, no vamos a seguir como pareja. Realmente hicimos lo posible, lo intentamos todo, pero es el momento ya de que cada uno siga su camino", dijo la actriz de 54 años.

Por su parte, Velásquez puntualizó que: “Intentamos seguir haciendo contenido juntos pero definitivamente no podemos”.