Alfredo Gutiérrez le da el último adiós a Lisandro Meza

Finalmente, en su despedida a su amigo prometió trabajar “por nosotros los juglares, por la justicia que merecemos”.

Mi amigo de mil batallas , te amo , te adoro , no puedo evitar dejar de pensar en ti y derramar unas lágrimas porque siento profundamente tu partida, Ahora que ya no perteneces a este mundo me has enseñado que la amistad puede pasar los límites de la muerte y que se sentimiento… pic.twitter.com/HjIswDLH5D