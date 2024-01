Alfredo De la Espriella: ‘el bandolero mayor’

“Yo, rey Momo del barrio Abajo,

ordeno y mando al carajo

a todo aquel maretira

que se las tira

de café con leche

y se atreva... ¡eche!

a salir en pleno Carnaval

sin disfraz, careta, capuchón,

máscara o antifaz”.

Así empezaba aquel primer bando de Alfredo De la Espriella. De esa manera, iba a dejar claro lo que principalmente buscaba: resaltar la tradición y que la ciudad completa se volcara a esa celebración.

“Esos bandos de Alfredo estaban cargados de jocosidad, tenían una simpatía con el pueblo. En eso se destacaba su creatividad e ingenio. Él recurría a unos términos que hoy han desaparecido. Matacongos, maretiras. Malemurcios era uno de los términos que más empleaba y siempre estaba pendiente de los dichos del pueblo”, explicó Alberto Martínez Pacheco, presidente de la Asociación Movimiento Cívico.

De igual forma, la investigadora cultural Mabel Gasca explicó que la principal característica de Alfredo De la Espriella, no solamente en el primero, sino en todos los bandos, fue el manejo elegante de lenguaje.

“Tenía un estilo muy particular en el que primaba la picaresca, la mamadera de gallo, el vacile, con una elegancia y una sutileza suprema. Tal vez por eso fue el favorito de las reinas, de los alcaldes, de los presidentes de la junta del Carnaval, como se llamaba antes al grupo organizador. Pero el bando no solamente era un decreto festivo, también era una oportunidad para tirar puyas a los políticos, a las autoridades civiles y eclesiásticas, a los aburridos que no gustaban del Carnaval”.

Otra de las características puntuales de ese primer bando fue la ponderación del disfraz. Incitar a que toda la ciudad se disfrazara y aquellos que incumplieran con el decreto podrían ser multados.

De hecho, el mismo Alfredo De la Espriella explica este suceso en un artículo que recoge la revista ‘Huellas’ de la Universidad del Norte, del año 2005, en el que escribe: “A fines del siglo pasado, acostumbraban los organizadores del Carnaval proveer a la gente de un especial salvoconducto a manera de pasaporte, el cual costaba un peso. Persona sorprendida en la calle que no mostrara el suyo era puesto preso y multado; con cuyo dinero se contribuía para los gastos generales de la fiesta. Todo esto, naturalmente, dentro de un ambiente de humor y cordialidad”.