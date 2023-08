Alerta mundial por resistencia bacteriana a los antibióticos

Sin embargo la OMS insiste en que, además de desarrollar nuevos medicamentos, también se deben cambiar algunos comportamientos como la automedicación y el abuso de consumo de estos fármacos. Incluir medidas que ayuden a reducir la propagación de infecciones como el lavado frecuente de manos, la seguridad en las relaciones sexuales y una buena higiene alimentaria.

“Las personas deben ser responsables con el uso de medicamentos; no deben automedicarse y tampoco consumir antibióticos para enfermedades o patologías que no lo requieren, por ejemplo: una gripa que es producida por un virus que no mejorará con este tipo de medicamentos y, por el contrario, hará que sus bacterias se fortalezcan”, comentó el doctor Mendoza quien además recomienda a los especialistas disminuir el tiempo de consumo de los antibióticos.