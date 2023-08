¿Alergias en los niños? Estos son los cuidados que debe tener en cuenta

3. Lactancia: No elimines la lactancia materna, no hay un tiempo máximo para realizarlo. Siempre debemos promoverla y hacerla la forma de alimentación única, si no es posible, se debe convertir en la principal durante los primeros meses de vida. La leche materna posee factores protectores para el desarrollo de alergias.

4. Alimentación complementaria: Iniciar la alimentación complementaria desde los cuatro meses de vida en acompañamiento de un pediatra o nutricionista. Entre los cuatro y ocho meses es cuando se consolida la etapa de "tolerancia inmunológica" que es cuando las proteínas de los alimentos son presentados al sistema inmune para inducir tolerancia, y no alergia, a ellos.

5. Actividades al aire libre: Fomentar las actividades al aire libre, físicas y deportivas, contacto con la naturaleza y animales. Esto entrena el sistema inmunológico y promueve la tolerancia inmune.