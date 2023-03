“No respetaron a Sandra”: el dardo de ‘Juanpis’ a Jessi Uribe y Paola Jara

"Yo no quería engañarte. Pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte. Y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables.Y mientras tu charlabas con otras personas tenía que ayudarme", dice una de las estrofas de la canción.

Como se sabe, desde que Jessi Uribe y Paola Jara decidieron revelar su relación sentimental, han recibido miles de comentarios por Sandra Barrios, la expareja del cantante de música popular y recuerdan el famoso video en el que Paola Jara aparece junto a Uribe enviándole un mensaje a quien era su actual pareja: "Sandrita, yo se lo cuido".