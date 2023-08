“Este triunfo va para los costeños que nos hicieron fuerza en Alpha”

Alejandra Martínez, la ganadora entre las mujeres, se refirió a la conexión con algunos competidores de la región Caribe.

“Vestir los colores de Alpha donde históricamente han tenido grandes campeones como Olímpico, fue un tema de mucha exigencia. Tuve una conexión muy fuerte con Rapelo, que siempre me guió, al igual que Sensei, y gracias a sus consejos pude triunfar”.

La bogotana contó a esta casa editorial que en la etapa decisiva del concurso tuvo un cambio de mentalidad que la llevó a la gloria.

“Al principio entré como muy sorprendida, porque todo era nuevo para mí, y había mucha desconfianza, me creé muchos miedos e inseguridades a medida que iba pasando la competencia, pero con la ayuda de mis compañeros en Alpha fui creando confianza, sabía que no me iba a quedar grande El Desafío”.

Sobre sus planes reveló que quiere desarrollar al máximo su marca deportiva.

“Quiero terminar mis estudios en Administración Ambiental y seguir compitiendo”, dijo la también modelo.

Aleja aprovechó para enviar un consejo a los lectores de EL HERALDO. “En El Desafío a veces se ponen muchas máscaras y se crean inseguridades, así mismo pasa en la vida, entonces de pronto el miedo a iniciar algo lo pone a uno a pensar en renunciar, y eso no es así, hay que ir hasta el final con toda y luchar por sus sueño”.

Por último se redefinió con tres palabras: perseverancia, seguridad y resiliencia.