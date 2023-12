Así será el retiro definitivo de Alci Acosta de los escenarios

Todo un maestro del bolero, un soledeño que ha conquistado escenarios con la magia de su interpretación única. Sus boleros, llenos de pasión y melancolía, tejen historias que viven en el corazón de quienes tienen el privilegio de escucharlos.

Una de las razones que motivaron este retiro se debe a los problemas de salud que ha atravesado en los últimos meses. Cabe recordar que en octubre se le fue realizada una cirugía endoscópica avanzada de columna estenosis con el objetivo de tener una menor movilidad.

“No es que esté muriéndome ni nada por el estilo, pero el problema de mis piernas que es bastante complicadito para un artista salir en el escenario y ya no hacer las cosas como las hacía antes. Afortunadamente para mí, gracias a mí, yo todavía la garganta me responde. Pero físicamente no me veo bien y entonces prácticamente hay un motivo en parte para ya pensar en mi retiro, los trasnochos, la falta de estar con mi gente en mi casa”.

Para Alci Acosta, el piano es más que un instrumento; es su segundo hijo, una extensión de su alma musical. Cada nota que brota de las teclas refleja el amor y dedicación que ha depositado en este compañero fiel.

“Desafortunadamente hace un año, exactamente un año larguito, se me hizo una cirugía de hombros, reemplazo de hombros. Y desafortunadamente en la actualidad no estoy tocando el piano. Me acompaña un pianista y es un poquito complicado para mí, pero vamos a tratar de que ahora que nos recuperemos del hombro, meterle mano al piano”.