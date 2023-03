Aida Victoria Merlano habla sobre la polémica de Nicolás Petro y Day Vásquez

“Pídele perdón a Shakira porque tú dijiste que se pasó en la última sesión con Bizarrap”, “Sabes quién se pasó?, Daysuri. “Ella escuchó mal, “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, ella entendió “las mujeres ya no lloran, las mujeres los meten presos”, expresó la influencer.

En otro video agregó: “y mi ex quejándose de mí, que esa Aida terrible, sabes quién es terrible? Daysuri”.

“Si uno manda dos indirectas en Twitter y ya anda cagado, imagínate Daysuri, Daisuri debe andar con una camándula, dos velones, dos escoltas, la ouija, porque todo sirve en este momento”, comentó Merlano.

En uno de los videos, le preguntan quién es Daysuri y ella responde que no revelará quien es ella, “pero que cuál Selena Gómez y cuál Hailey Bieber, Daysuri es los huevos que le faltaron a la Selena”. Agregó “yo no te voy a dar contexto porque no me gusta hablar de la vida persona de nadie, pero usted entra a Twitter y busca ex del hijo del presidente revela escándalo de corrupción en chats porque este le es infiel con su amiga y la embaraza y ahí le sale”.