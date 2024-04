“África no es tan diferente al pueblo colombiano”: Dydiane Umunyana

Nueva Colombia, es un barrio de la ciudad, en el que el 100% de sus habitantes son afrodescendientes. Melanie, una representante de esta comunidad afro, habló de cómo se identificó con la historia de Dydine.

“Me conecté mucho con la historia de esta mujer luchadora, porque no es algo diferente a lo que se vive aquí en Nueva Colombia, nosotros como comunidad, vivimos a diario la violencia y el rechazo de muchas personas y por eso no digo que somos resilientes, sino resistentes”, expresó.

El homenaje finalizó con algunas palabras de agradecimiento de Dydiane Umunyana. “Le doy gracias a esta comunidad, por prestarme un hombro para llorar esta tragedia que ocurrió hace 30 años, me doy cuenta que África no es diferente al pueblo colombiano, he tenido la oportunidad de venir en tres ocasiones contando esta, y he sabido de historias de esclavitud, racismo y muerte. Deseo paz para Colombia y a este hermoso pueblo negro”, anotó.