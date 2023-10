Adamari López regresó a Telemundo para hablar del cáncer de mama

De inmediato, la actriz comenzó a gestionar su tratamiento, pero no en su país, sino en Estados Unidos. “No tenía cobertura médica, ninguna, fue mi bolsillo, de mis ahorros pagué ese tratamiento”.

“Lo primero que me hicieron fue la remoción del seno, un 30 de mayo del 2005, me removieron cinco centímetros del seno; después de eso hice la terapia de fertilidad, porque yo quería tener hijos; y, entonces, empezó mi proceso de quimioterapia”, detalló López.

La actriz y presentadora aseguró que tiene la esperanza de que el cáncer no vuelva a su vida, pero confesó que si pasara no le tendría miedo. “Yo quisiera pensar que después de 19 años y teniendo visitas periódicas con el doctor, es una enfermedad que no me va a volver, pero uno nunca sabe. No quisiera volver a pasar por esa experiencia, pero también me dejó muchas cosas positivas. Si me volviera a pasar, lo enfrentaría con muchísima fortaleza y sé que sería algo más que tengo que aprender y sobrepasar”.