‘Acapulco Shore’ se tomó las playas de Cartagena

Si bien en el programa predominan las fiestas y los excesos, para participantes como Karime Pindter ha sido una “gran plataforma” para emprender sus sueños.

“Para mí MTV y ‘Acapulco Shore’ me ha cambiado todo, me ha abierto las puertas de todo. Creo que si sabes tomar la oportunidad y no te quedas ahí nada más en el exceso te puede ayudar muchísimo”, dijo la influencer y empresaria de 28 años.

Pindter es la única que ha vivido todas las temporadas del programa y tiene claro que su participación en ‘Acapulco Shore’, catalogado por MTV Latinoamérica como el “reality show más exitoso de su historia”, la ha puesto en un lugar de ejemplo para el público que los observa.

Sin embargo, está convencida de que su imagen no está solamente marcada por los excesos que ha vivido a lo largo de la serie.

“Obviamente es un programa para divertirte y olvidarte de los mil problemas que hay en el mundo. En la vida real creo que sí podemos dar un ejemplo, soy una mujer emprendedora y que trabaja. Y no todo es exceso, puede haber un balance”, finalizó la mexicana.