Congo Tigre de Galapa: 60 años de un rugido tradicional

“Yo nací con esto, yo estoy en algún lugar y siento un tambor sonar y me levanto de donde sea a bailar, me pica el cuero y siento que la música me está llamando”, dice Manuel Acosta entre risas.

Manuel Acosta, con la sabiduría acumulada a lo largo de los años, explica con detalle que, a diferencia de los congos de Barranquilla, en sus manos no portan machetes. En cambio, llevan garrochas, un símbolo que rinde tributo a sus ancestros y que simboliza la conexión profunda con sus raíces indígenas.

Como dato curioso, en 2013, Manuel fue escogido como rey Momo del Carnaval de Galapa, coincidiendo así con la designación de su coterráneo José Llanos, que a la postre fue el rey Momo del Carnaval de Barranquilla.