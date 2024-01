40 años siendo los guerreros de un Congo Carrizaleño

El patio de su casa era todo un santuario de tradición. Sentados debajo de un palo de mango, la conversación era amena. Los demás integrantes empezaban a ponerse turbantes, pencas y pecheras, mientras Rodolfo les manda a buscar un espejo que les permita empezar a pintarse el rostro de blanco y unos característicos puntos rojos en ambas mejillas.

“55 ruedas” le permiten tener una memoria lúcida. Así que nos transportamos al 12 de octubre de 1984. Ese día caía un fuerte aguacero en este barrio ubicado en la localidad Metropolitana.

Un par de tragos y la inventiva de unos vecinos permitieron crear lo que en aquel tiempo era el Congo La Arenosa.

“Al principio tuvo un nombre que era Congo La Arenosa, pero como había una cumbia llamada La Arenosa, mi papá, que en paz descanse, decidió ponerle el nombre del barrio. Es el mejor legado que me pudo dejar”.

Ese aguacero que vio nacer la danza a veces aparece con toda una tormenta intentando desdibujar la sonrisa de los más de 60 participantes que hoy iluminan este congo. “No hay para todo”, pero la pasión no conoce de límites y ese patio al que nos convocó es testigo de todos los esfuerzos en conjunto para mantener el legado de su padre. “A veces hay unos tropezones, pero como buen carnavalero es que uno resuelve los problemas, porque esto le gusta a uno. Si no hay dinero por un lado, sale por el otro, pero sabes que esa es la idea de mantener la danza a su nivel, como me lo dijo mi querido padre”.

Entre cuatro paredes humildes, el grito guerrero del congo marca el compás de una resistencia que se manifiesta a través de la expresión artística. Cada detalle es confeccionado con amor y creatividad, reflejando el deseo ferviente de Rodolfo por mantener viva la danza que es parte de su identidad. Con su resiliencia y amor por la tradición, demuestra que el Carnaval de Barranquilla no solo es una fiesta anual, sino un legado que se sostiene con la fuerza de quienes lo llevan en el corazón. Mientras cuenta con amor los elementos que componen su danza, mira a Kiviany, una niña de 4 años que desde el vientre de su madre ya se paseaba la Vía 40. Maquillada con unas flores en la cabeza, se preparaba para lanzar el icónico grito: “¡Qué viva el Congo Carrizaleño!”.