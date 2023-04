30 años sin la chispa y comedia de Cantinflas

El fanatismo que ha tenido el público barranquillero por el actor Mario Moreno y sus películas es algo que trasciende toda lógica. Uno de esos amantes empedernidos de las cintas del mexicano es Reinaldo Palacio.

Reinaldo, quien comenzó a seguir la carrera de Cantinflas gracias a la película Sube y baja, comentó que “era un artista único e irremplazable por su forma de expresarse hacia la comunidad”.

Asimismo, puntualizó que del cómico le gustan todas sus películas “pero hay una que si la ponen tres veces en el día, tres veces me la veo: Su excelencia”.

Tanto es su fanatismo que, al concentrarse viendo alguna de las actuaciones de Moreno, el mundo deja de existir. “Se me olvidó el partido de Junior el domingo. El vecino me preguntó que si lo había visto y le dije que no, que no sabía que jugaba, cuando me concentro a ver Cantinflas no me mueve nadie, me estaba viendo El barrendero”.

Leer también: Mote de queso, de la Costa a ser una de las 100 mejores sopas del mundo