25 años sin Frankie Ruiz, El Papá de la Salsa

En 2020 gracias al reality Yo me llamo se dio a conocer David Zahan, imitador de Frankie Ruiz que desde entonces ha estado lanzando su propia música con colaboraciones de reconocidos músicos y compositores de Puerto Rico, Colombia, Venezuela y Cuba.

Desde los 13 años al escuchar La rueda sintió que todo fue engranando a través del tiempo. “Yo me presentaba en discotecas con canciones de distintos artistas, pero al cantar las de Frankie el público enloquecía y me decía que tenía su color de voz, así que me dediqué a imitarlo”, explicó el paisa.

(Puede ver también: Miguel López lleva una semana internado por quebrantos de salud)

Entre sus anécdotas como imitador de esta leyenda, evoca una algo jocosa. “Cuando estuvimos en Guayaquil, en una discoteca que se llama La Cali Salsoteca, se me acercó una señora que tuvo la oportunidad de conocer a Frankie personalmente en el Madison Square Garden en 1998, que fue su última aparición en los escenarios. Se me acercó, y me decía que yo era igualito, que cantaba idéntico, ella me estaba contando la anécdota y de un momento a otro se desmayó y tocó darle agüita”.