23 mujeres del Atlántico son exaltadas por su labor en los municipios

En medio de la conmemoración, una de las beneficiaras del programa de la Casa Refugio, que mantiene la Gobernación del Atlántico, Yenifer Ortiz, dio testimonio de los beneficios que recibió con asistencia psicosocial integral y oportuna, luego de buscar soluciones a sus problemas. Destacó la manera sobre cómo pudo superarse y por eso recomendó a la administración departamental abrir más de casas de refugio y de esta manera asistir a las mujeres que requieren salir adelante junto con sus familias.

Por su parte la poeta Saray Contreras, compartió a las asistentes su mensaje de no bajar la guardia en sus luchas: “Las mujeres somos luz, no sombra; las mujeres estamos hechas para construir, no para destruir”, sostuvo.

María Lourdes Dávila, secretaria de la Mujer y Equidad de Género, dedicó unas palabras de bienvenida e invitó a las asistentes a escribir en la parte de atrás de la carta, todos sus miedos y limitaciones, para después encender una vela y quemar la hoja como símbolo de mantener la luz de la mujer encendida y dejar de lado las sombras e inseguridades a las que se enfrentan día a día.

“Nosotros, desde el departamento del Atlántico, tenemos un gran reto que especialmente me ha encomendado con mucho honor el gobernador Eduardo Verano y su esposa, Liliana Borrero, que es buscar que las mujeres tengan el derecho a llevar una vida libre de violencia, que puedan salir a las calles tranquilas, que no se sientan acosadas, que puedan estar en una relación de pareja sin miedo a que se les lleven la vida. También queremos mujeres con autonomía y dependencia económica, con buenas oportunidades laborales. Por eso hoy las invito a anotar en el papel que tienen en sus bolsas de regalo, todos los miedos e inseguridades que alguna vez no las ha dejado avanzar”, dijo.

La primera gestora del Atlántico Liliana Borrero, también se dirigió a las lideresas para decirles que: “El Atlántico es un departamento lleno de mujeres talentosas, emprendedoras e inspiradoras para nuevas generaciones, que de alguna manera en su profesión, luchan todos los días para ayudar a otras mujeres”.

Algunas de las mujeres que recibieron el reconocimiento, también ofrecieron palabras de agradecimiento a la Gobernación por haberlas reconocido como mujeres fuertes, valientes y que contribuyen a la economía y la cultura del Atlántico. Estas luchadoras, que en su mayoría eran periodistas y alcaldesas, fueron aplaudidas por todos.