Con el objetivo de fomentar la creación literaria y visibilizar el talento narrativo en el país, se abrió oficialmente la convocatoria del IX Concurso Nacional de Microcuento 2026, una iniciativa que invita a los colombianos a contar grandes historias en pocas palabras.

El certamen, que se realizará en la Biblioteca de la Universidad de la Costa, está dirigido a personas mayores de 15 años residentes en Colombia, quienes podrán participar con microcuentos originales e inéditos de hasta 150 palabras. La convocatoria busca consolidarse como un espacio clave para promover la escritura creativa y acercar a nuevos públicos al mundo de la literatura.

Desde la institución destacaron que este concurso se ha convertido en una apuesta institucional por la cultura, permitiendo descubrir nuevas voces narrativas y fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y la creación escrita.

Los interesados pueden consultar las bases completas del concurso en el siguiente enlace: Bases del concurso

Asimismo, deberán diligenciar el formulario de inscripción: Formulario de inscripción

Y utilizar la plantilla oficial para el envío de sus textos :Plantilla de envío

La convocatoria estará abierta hasta el viernes 10 de abril de 2026, mientras que la ceremonia de premiación se realizará el jueves 30 de abril del mismo año.

Esta edición, además, hace parte del camino hacia una meta especial: la conmemoración de los 10 años del Concurso Nacional de Microcuento en 2027. Como parte de esta celebración, se proyecta la creación de un libro digital conmemorativo que recopilará los textos ganadores de las distintas ediciones, consolidando así una memoria literaria del certamen.