El sol de la tarde, el repique constante de los tambores y el movimiento incesante de las comparsas marcaron el inicio de la Batalla de Flores de Santo Tomás 2026, que arrancó a la 1:15 p. m. desde el sector La Frontera, dando paso a una jornada cargada de tradición, color y sentimiento carnavalero.

Desde los primeros bloques, el nuevo recorrido —implementado por primera vez en los 49 años de historia del evento— comenzó a llenarse de público que acompañó con aplausos, baile y alegría el paso de las agrupaciones folclóricas, disfraces colectivos e individuales y cumbiambas, protagonistas del desfile.

Para Juan Bocanegra, integrante de la Cumbiamba Tambó y Cumbé, el Carnaval se vive de una forma distinta cuando se está dentro del desfile. “Esto sin lugar a dudas es una experiencia única. Sentir el sol quemándote, el tambor repicando, es algo que eriza la piel, que se siente como si corriera por la sangre”, expresó.

Bocanegra destacó además la historia de su agrupación, integrada por familiares, con casi una vida dedicada al Carnaval. “El fin único de nuestras salidas es disfrutarlo, sea cual sea el resultado”, afirmó.

El ambiente festivo también estuvo acompañado de una percepción positiva frente a la organización del evento. José Suárez, otro de los participantes del desfile, resaltó la logística implementada este año. “Estamos contentos con esta nueva organización por parte de la Alcaldía, ha sido excelente. Hay más vigilancia y nos sentimos más seguros gracias al sistema de seguridad dispuesto”, señaló.

A lo largo del recorrido, la convivencia y el disfrute marcaron el ritmo del desfile, mientras las comparsas avanzaban entre el calor, la música y una multitud que respondió con entusiasmo. El desarrollo de la Batalla de Flores confirmó, una vez más, que en Santo Tomás el Carnaval no solo se observa: se vive, se baila y se goza en comunidad.