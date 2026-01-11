La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez tiene conmocionados a sus familiares y seguidores. Pues fue repentina su partida el pasado 10 de enero, cuando el artista se dirigía hacia el municipio de Marinilla, Antioquia, para cumplir con un show. Sin embargo, la avioneta en la que se transportaba sufrió un grave accidente, acabando con su vida.

Toda Colombia y el género musical están de luto por el deceso del manzanareño y cinco personas más que viajaban en la aeronave, que se estrelló y posteriormente se prendió en fuego en inmediaciones del aeródromo de Paipa, en Boyacá.

Yeison deja a su esposa y a sus tres hijos solos, causándoles un dolor irreparable. La hermosa contadora pública, con quien llevaba más de 10 años de relación, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir al reconocido cantante.

“Hoy me toca decirte adiós, aunque mi corazón se niegue a aceptarlo. Te vas de este mundo, pero no de mi vida, porque tu amor quedó sembrado en mí para siempre. Gracias por cada momento compartido, por las risas, por el apoyo incondicional, por tu manera única de amarme y cuidarme”.

La mujer señaló que la repentina muerte de su esposo “no se puede explicar con palabras, pero también me consuela saber que amé y fui amada de verdad. Fuiste y siempre serás una parte de mí, de mi historia, de mis recuerdos más hermosos”.

“Prometo llevarte conmigo en cada paso que dé, en cada recuerdo, en cada latido. Descansa en paz, mi amor. Hasta que la vida nos permita volver a encontrarnos, seguirás viviendo en mi corazón. Te amaré por siempre”, finalizó el post.

El mensaje, acompañado de un video suyo con el cantante, dándole la bendición momentos previos a un concierto, ha generado más de 90 mil reacciones y expresiones de condolencia.