Las predicciones del astrólogo y vidente Walter Mercado, fallecido en 2019, ahora son transmitidas al público por sus sobrinas, quienes se han encargado de mantener el legado del famoso puertorriqueño.

Betty B. Mercado, sobrina de Walter, compartió las predicciones de este martes 9 de septiembre para cada signo zodiacal.

Además, los números de la suerte con los que aumentan las probabilidades de ganar en juegos de azar, como las loterías, el chance o el Baloto.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Hable con cuidado con su pareja. Dedíquese a tareas inconclusas en el hogar. Una salida a un lugar especial esta noche es altamente recomendable.

Números de la suerte: 22, 13, 35.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

No olvide a los niños. Las actividades familiares en casa o al aire libre serán importantes. El amor y la armonía reinan. Sus finanzas mejoran.

Números de la suerte: 7, 25, 16.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Observe cuidadosamente a quienes estén cerca suyo. Su intui ción es normalmente correcta, pero cierta inseguridad po dría nublar su buen juicio.

Números de la suerte: 1, 14, 9.

Cáncer (22 de junio – 23 de julio)

Aunque los niños de este signo podrían mostrarse difícilmente con familia y amigos sería un error castigarlos. Aconséjelos. Preste atención a su presupuesto.

Números de la suerte: 18, 9, 27.

Leo (24 de julio – 23 de agosto)

El día resultará mejor si se lo pasa en el hogar. Dedíquese a mejorar su apariencia personal. Los ejercicios le harían bien. Un viejo amigo llamaría hoy.

Números de la suerte: 10, 27, 36.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

No pase por alto las necesidades de la familia, especialmente en lo que se refiere a lo emocional. Tenga cuidado con los celos de alguien.

Números de la suerte: 26, 7, 21.

Libra (24 de septiembre – 23 de octubre)

Su pareja le traerá a colación un tema de importantes consecuencias. Posible desplazamiento por motivos de trabajo. Pres te antención a lo que le digan.

Números de la suerte: 11, 46, 38.

Escorpio (24 de octubre – 22 de noviembre)

Los viajes abrirán nuevas sendas de oportunidad en su vida. El amor que siente por la vida atraerá la atención de una persona muy especial.

Números de la suerte: 26, 11, 9.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Momento favorable para reuniones familiares. Renovar algunos lazos afectivos podrían a todos de un humor festivo. Evite los excesos en alimentación.

Números de la suerte: 2, 10, 16.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Por lo general siempre ayuda a progresar a los demás, pero es momento de ayudarse a sí misma. En amor, posibilidad de compromiso serio.

Números de la suerte: 5, 23, 14.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

Podrían salir a la superficie algunos problemas amoroso. Posiblemente necesiten tener cada uno un espacio propio. No mezcle negocios y placer.

Números de la suerte: 7, 50, 18.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Si el ser amado no se muestra muy romántico, no lo tome en forma personal probablemente sea debido a presiones financieras. Comprensión es la respuesta.

Números de la suerte: 11, 39, 8.