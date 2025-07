El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado con revocar la ciudadanía estadounidense a la presentadora y actriz Rosie O’Donnell, quien es muy crítica con el mandatario y ahora reside en Irlanda.

Lea aquí: George Slebi, el nuevo papá de Dora la exploradora

“Dado que Rosie O’Donnell no beneficia a nuestro gran país, estoy considerando seriamente retirarle la ciudadanía”, escribió Trump en su red social, Truth Social.

En su publicación, el mandatario también señaló que O’Donnell, nacida en Nueva York, es “una amenaza para la humanidad y debería permanecer en el maravilloso país de Irlanda si la quieren”.

“Por buenas razones, es difícil desnaturalizar a un ciudadano estadounidense, y aún más difícil expatriarlo”, escribió Vladeck en abril.

“El Congreso solo ha contemplado unas pocas circunstancias en las que el Poder Ejecutivo está facultado para llevar a cabo dicha medida; y la Corte Suprema ha reconocido importantes límites constitucionales (y el derecho a una revisión judicial significativa) incluso en esos casos”.

O’Donell se mudó a Irlanda poco antes de la toma de posesión de Trump en enero y le dijo a CNN en abril que la reelección de Trump motivó la mudanza.

“Después de leer el Proyecto 2025, supe que si Trump ganaba, era hora de que mi hijo no binario y yo nos fuéramos del país”, declaró a Wolf Blitzer y Pamela Brown, de CNN . “No me arrepiento. No ha pasado un solo día en el que haya pensado que fue una decisión equivocada. Me recibieron con los brazos abiertos”.

En respuesta a la publicación del presidente el sábado, O’Donnell escribió en Instagram: “¿Quieres revocar mi ciudadanía? ¡Inténtalo, rey Joffrey con un bronceado en aerosol color mandarina! No soy tuya para silenciarme. Nunca lo fui”.

Le puede interesar: 40 años de ‘Live Aid’, el concierto de rock que unió al planeta

Trump y O’Donnell han chocado desde al menos 2006 , después de que O’Donell —entonces copresentadora de “The View”— llamara a Trump “un vendedor de aceite de serpiente en “La pequeña casa de la pradera” y dijera que estaba en quiebra, lo que Trump negó.